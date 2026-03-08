MN - Modric sprona e incoraggia Leao rientrando negli spogliatoi
MilanNews.it
Luka Modric, nel primo tempo di Milan-Inter che si è concluso sull'1-0 per i rossoneri con gol di Pervis Estupinan, sta giocando l'ennesima partita spettacolare della sua stagione, per non dire della sua carriera: solita partita da tuttocampista, a livello di qualità e quantità, a dispetto della carta di identità che recita 40 dallo scorso settembre.
Il croato è poi un grandissimo leader e lo si è visto anche a fine primo tempo quando, come riportato dai colleghi di MilanNews.it presenti allo stadio, il numero 14 milanista si è recato da Rafael Leao e rientrando negli spogliatoi lo ha spronato e incoraggiato, come a volerlo un po' sollecitare dopo un primo tempo un po' in difficoltà del portoghese (anche se in crescendo).
di Antonio Vitiello
