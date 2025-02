MN - Monteiro: "Il modo di giocare di Conceiçao potrà aiutare Joao Felix"

Quello di Joao Felix con il Milan è stato un esordio da sogno. Entrato 60esimo minuto al posto di Christian Pulisic, il portoghese ci ha messo 13 minuti per aprire il suo score in rossonero. Che sia Milano e San Siro il contesto ideale per la sua rinasciat dopo anni piuttosto complicati tra Chelsea, Barcellona ed Atletico Madrid? Di questo e di altro il collega di Report André Monteiro ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Conceiçao può essere l'allenatore giusto al momento giusto per Felix?

"Conceiçao e Simeone sono entrambi allenatori molto "aggressivi", nel modo in cui parlano, si pongono ed impongono la loro leadership in squadra. Ma io penso che il modo di giocare di Sergio sia più dominante rispetto a quello di Simeone, e questo può aiutare Joao, anche l'avere meno spazio ma più palla tra i piedi potrebbe metterlo in mostra. Poi si sa che a Conceiçao piace il calcio semplice, tocchi veloci. Se gli chiedi infatti qual è secondo lui il gol più bello, lui ti risponderà dicendoti quello che nasce da un passaggio diretto del portiere all'attaccante. Questo è il gol perfetto, perché non c'è granché da fare. Ma a lui piace dominare il gioco, controllarlo, e questo è il contesto migliore per Joao".