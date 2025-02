MN - Monteiro: "Milan è la soluzione migliore per Joao Felix, qui potremo vedere la sua versione migliore"

vedi letture

Quello di Joao Felix con il Milan è stato un esordio da sogno. Entrato 60esimo minuto al posto di Christian Pulisic, il portoghese ci ha messo 13 minuti per aprire il suo score in rossonero. Che sia Milano e San Siro il contesto ideale per la sua rinasciat dopo anni piuttosto complicati tra Chelsea, Barcellona ed Atletico Madrid? Di questo e di altro il collega di Report André Monteiro ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Felix-Milan, matrimonio possibile?

"Io penso che il Milan sia la soluzione migliore per Joao Felix, per il modo in cui giocate in Italia, per via di Conceiçao. Quindi penso che siamo a qualche settimane di distanza dal poter vedere il Felix migliore. Poi ci sta avere qualche dubbio. anche perché è dal Benfica che effettivamente non si vede la versione migliore del portoghese, ma il tutto dipende da lui".