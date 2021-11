MN - Mpasinkatu: "Giocatori come Giroud fanno bene a tutto il calcio italiano, è un campione"

Abbiamo intervistato in esclusiva Malu Mpasinkatu, direttore sportivo e grande esperto di calcio francese. In chiave Milan, gli abbiamo chiesto come valuta l’avvio di stagione di Olivier Giroud. Ecco le sue parole: “Valuto in maniera positiva l’avvio di stagione di Giroud. È un giocatore di alto livello, d’esperienza, che si è calato nell’ambiente Milan immediatamente. Sta dando il suo apporto, il suo contributo, e quando un campione che ha vinto tutto viene con questa testa, è anche un bell’esempio per i più giovani. La Serie A ha perso giocatori importanti che sono andati all’estero, perciò è bello quando dei big con grande curriculum vengono a giocare in Italia. Questo è un bene non solo per la squadra che li acquista – in questo caso il Milan – ma anche per tutto il calcio italiano”.