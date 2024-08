MN - Nasti-Cremonese, domani alle 8.30 le visite mediche alla clinica La Madonnina

Marco Nasti sarà un nuovo giocatore della Cremonese. La trattativa si è sbloccata oggi, con i grigiorossi che hanno trovato sia l'intesa con il Milan che con l'attaccante per il trasferimento a titolo definitivo. Sarà a zero, ma con una percentuale del 50% in favore dei rossoneri, come successo con Brescianini (poi venduto dal Frosinone all'Atalanta per 12 milioni).

Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, il giovane calciatore sosterrà le visite mediche domani mattina alle ore 8.30 alla clinica La Madonnina.