MN - Nicolodi: "È un Dortmund passivo, fragile, costantemente in balia dell’avversario"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it raggiunto telefonicamente in esclusiva Pietro Nicolodi, telecronista Sky Sport.

Reduce il Borussia da una vittoria 3-1 contro l’Hoffenheim…

“Però è un Dortmund passivo, fragile, costantemente in balia dell’avversario, irriconoscibile rispetto a tante versioni precedenti degli anni passati. Io ho una mia teoria sui motivi…”.

Prego.

“Io penso che Bellingham facesse nettamente la differenza in casa Dortmund. Al Real Madrid è qualcosa di favoloso e nessuno si aspettava il contrario. A mio avviso, non sono riusciti a metabolizzarne in alcun modo la perdita, così come le modalità con cui non hanno vinto il titolo la scorsa stagione. Il contraccolpo psicologico è stato, ed è tutt’ora, palese”.