MN - Nista: "Maignan è uno degli artefici dello Scudetto del Milan"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Nista, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche su Mike Maignan: "Reputo Maignan uno degli artefici dello Scudetto. Se non il principale, sicuramente nei primi tre posti. E’ riuscito a portare una ventata nuova, un gran temperamento e un’ottima gestione. Ha margini di miglioramento impressionanti. Per il Milan è stato senza dubbio decisivo, è difficile pensare il contrario".