MN - Novellino: "Bennacer ha tempi e giocate e qualità"

Walter Novellino, noto allenatore ed ex giocatore del Milan, in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it ha parlato così di Ismael Bennacer: “Bennacer lo conosce bene Giampaolo. Io credo che abbia avuto qualche problema fisico, ma al di là di questo è un giocatore che ha i tempi e le giocate per far girare bene il centrocampo del Milan. Ha qualità. In questo momento, fino a domenica scorsa la qualità era un po’ così così, questi nuovi innesti sono convinto possano dare di più.”