MN - Novellino: "Il Milan è la squadra che più mi piace. Brava la società ad aspettare i giocatori"

Walter Novellino, intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, ha tracciato un bilancio di questi primi mesi di stagione per quel che riguarda il Milan. Novellino ha detto: “L’avvio di stagione è positivo e bisogna fare i complimenti a tutti, non solo per quest’anno ma anche per l’anno scorso. Aldilà delle difficoltà avute a causa della pandemia, il Milan è la squadra che a me piace di più in questo momento. Con tutti i giovani che ha, i rossoneri hanno davanti a loro un futuro importante, ma anche il presente è importante. Credo che la crescita di questi ragazzi, dovuta anche all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, è palese. Anche la società è cresciuta perché non ha avuto fretta, ha aspettato i giocatori e ora sta avendo grandi soddisfazioni”.