MN - Novellino: " Le urla non servono. Giocatori come Leao e Theo dovrebbero ricevere qualche pacca sulla spalla in più perché hanno perso fiducia"

Doppio ex della sfida, Walter Alfredo Novellino si proietta a Napoli-Milan, sfida decisiva per le ambizioni scudetto dei partenopei e di Champions per i rossoneri.

Da Fonseca a Conceiçao la situazione non è cambiata

"Io dico che le urla non servono. Giocatori come Leao e Theo dovrebbero ricevere qualche pacca sulla spalla in più perché hanno perso fiducia. Ho imparato nella mia esperienza che urlando non si risolvono le cose, serve un dialogo e coinvolgere i giocatori nel proprio progetto. La chiave del Milan è la qualità, non le urla".