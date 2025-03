MN - Novellino: "Paratici sarebbe un profilo non giusto, ma giustissimo. Fa gli interessi della società e allo stesso tempo cerca di fare quello che ha in mente"

Doppio ex della sfida, Walter Alfredo Novellino si proietta a Napoli-Milan, sfida decisiva per le ambizioni scudetto dei partenopei e di Champions per i rossoneri.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Si è mai trovato in una situazione così complicata?

"Fortunatamente ho sempre avuto grandi dirigenti alle spalle e quando c'era qualcosa che non andava potevo contare su di loro".

Fra di essi Fabio Paratici, papabile al ruolo di direttore sportivo

"Sarebbe un profilo non giusto, ma giustissimo. È attento a tutto, fa gli interessi della società ma allo stesso tempo cerca di fare quello che ha in mente. E credo che sia un aiuto per tanti giocatori. Ecco, se Paratici fosse al Milan da inizio stagione credo che non ci troveremmo in questa situazione".