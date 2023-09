MN - Nuovo stadio Milan, non solo calcio: l'impianto è studiato per accogliere anche altri eventi di grandi dimensioni

Il nuovo stadio del Milan a San Donato Milanese non ospiterà solo le partite casalinghe della squadra rossonera, ma è studiato per accogliere anche altri tipi di eventi di grandi dimensioni come concerti (Entrate TIR direttamente sul campo, collegamenti elettrici per palco integrati), Football Americano, Rugby e Tornei Internazionali (5 spogliatoi modulari per qualsiasi evento).