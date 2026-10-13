MN - Operazione Saelemaekers, tempi di recupero stimati in almeno 5 mesi
Nella giornata di oggi Alexis Saelemaekers è stato operato alla caviglia destra, come era stato anticipato nei giorni scorsi. Questo il comunicato con cui il Milan ha annunciato il buon esito dell'intervento chirurgico che si è svolto ad Amsterdam, in Olanda, alla presenza del Dottor Kerkhoffs: "IC Milan comunica che, nella giornata odierna, ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito dal Dr. Gino Kerkhoffs alla presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e di Diego Mantovani dello staff medico del Milan, è perfettamente riuscito".
MILAN, SAELEMAEKERS: 5-6 MESI DI STOP
Una vera e propria tegola per Alexis Saelemaekers e per Ruben Amorim che prima della sosta aveva avuto ottime risposte tecniche e tattiche dal calciatore belga. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, i tempi di recupero per il giocatore rossonero sono stimati in almeno 5 mesi, addirittura di più di quelli che erano stati preventivati. La speranza è di riaverlo in primavera per la parte finale della stagione, con l'augurio che possa tornare in forma e a disposizione a 100%.
di Antonio Vitiello
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