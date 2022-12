MN - Ordine giudica i rinnovi di Maldini: "Gestione in linea con i parametri. Con Donnarumma e Kessie..."

MilanNews.it

Franco Ordine, noto giornalista, è stato ospite del canale Twitch di MilanNews.it e si è così espresso (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) dando un giudizio sull'operato di Maldini con i rinnovi: "La gestione è in linea con i parametri economici imposti dalla società. Su Donnarumma si erano spinti molto avanti con un contratto da 100 milioni in totale, mentre con Maignan, spendendone 40, si è preso un giocatore più decisivo di Donnarumma. Kessie? 7-8 milioni li do ad un grande campione, l'ivoriano non li meritava".