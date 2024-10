MN - Ordine: "L'asterisco peserà tantissimo sul Milan. Il Milan poi dovrà recuperare due partite"

Non ci saranno partite del Milan in questo fine settimana: la partita contro il Bologna che doveva giocarsi oggi alle ore 18 allo stadio Renato Dall'Ara è stato rinviata a data da destinarsi dopo che la Lega di Serie A ha preso atto dell'ordinanza del sindaco della città emiliana Lepore che ha chiuso l'impianto perché sito in una delle zone più colpite dall'alluvione che si è abbattuta su Bologna negli ultimi giorni. Per parlare di questa decisione e delle sue conseguenze la redazione di MilanNews.it ha intervistato il collega Franco Ordine.

Quanto peserà sul Milan avere l'asterisco almeno fino a febbraio?

"Peserà enormemente. Il Milan deve già recuperare la partita di campionato che viene rinviata per la partita di Supercoppa Italiana: diventano due e diventa obiettivamente molto pesante occupare ancora un altro slot nel mese di febbraio in cui, tra l'altro, due dei mercoledì sono deputati agli eventi dei playoff di Champions League. Aggiungo una cosa: da questo punto di vista, accapigliarsi sul fatto del peso politico o non toglie un argomento fondamentale che è la Lega che ha perso completamente peso politico e non esiste più"