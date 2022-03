MN - Ordine: "Se Pioli è in perfetta sintonia con la squadra non dovremmo vedere la stessa partita di Salerno"

MilanNews.it

Franco Ordine, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato così del momento dei rossoneri:

Che indicazioni ha dato mister Pioli in conferenza per la sfida di domani sera contro l’Empoli: “Non è sempre utile tirare fuori grandi insegnamenti dalle parole, ma mi sembra di capire che ci sia una preparazione molto meticolosa di questa partita, anche perché c’è più tempo a disposizione rispetto al passato. È vero che la prima volta che il Milan ha avuto una settimana libera è andato a Salerno e non è andata bene. Questo è, tra virgolette, il precedente che non autorizza grande ottimismo però mi sembra che Pioli sia molto convinto e determinato. Se è in perfetta sintonia con la squadra non dovremmo vedere la stessa partita di Salerno”.