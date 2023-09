MN - Paal: "Reijnders ha avuto 2/3 buone stagioni prima del Milan. I giocatori olandesi forti possono giocare in ogni campionato, lui è tra questi"

vedi letture

"Tijjani Reijnders? Ci ho giocato contro, è forte", ha raccontato Kenneth Paal in esclusiva alla redazione di Milannews.it. Il terzino sinistro del Queens Park Rangers, che milita attualmente nella Championship inglese, in passato ha giocato nel PSV Eindhoven e nel PEC Zwolle, l'ex squadra del centrocampista rossonero.

Tijjani Reijnders ne ha fatta di strada dai suoi umili inizi nel PEC Zwolle e non sempre fu titolare prima della sua grande ascesa lo scorso anno all'Alkmaar. Però in tre anni è passato dal prestito al Waalwijk alla Champions League con i rossoneri martedì sera. Ti aspettavi questa crescita?

"Non abbiamo mai giocato insieme allo Zwolle ma siamo stati avversari e devo dire che è un giocatore molto forte. Ha alle spalle 2-3 ottime stagioni con l'AZ Alkmaar prima del grande salto verso un grande club come il Milan. In Italia sta facendo bene. I bravi giocatori olandesi io li conosco e possono giocare ovunque, in ogni campionato e Tijjani è uno di questi. Non sono affatto sorpreso che sia andato al Milan e spero che continui su questa strada".