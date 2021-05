MN - Pacini (Eurosport): "Maignan è stato fondamentale per il Lille. Con il passare del tempo è migliorato"

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, Guillaume Maillard-Pacini, giornalista di Eurosport France, ha parlato così della stagione di Maignan con il Lille: “Maignan è stato fondamentale per il trionfo del Lille perché è cresciuto molto. Tre anni fa ha vissuto una stagione molto difficile e quest’anno è cresciuto tanto nella leadership, nelle sue qualità. Ha lavorato molto e non si è mai abbattuto, e quest’anno ha fatto vedere tutte le sue qualità. E’ un grande portiere, e ti dico perché: il Lille aveva una difesa molto solida e lui in certe partite aveva due-tre parate da fare, e le ha fatte. Ha salvato il Lille tante volte, ha parato diversi rigori ed è stato fondamentale. Ma non lo dico io, lo dice Galtier, che è stato molto arrabbiato quando ha scoperto che Navas è stato eletto come migliore portiere della Ligue 1 e non Maignan. E’ stato uno dei pilastri, lo dicono tutti. Prima non era un grande portiere, ma con il passare del tempo lo è diventato. Il Lille aveva una grandissima difesa e quando veniva chiamato in causa, anche una o due volte a partita risulta fondamentale, ed è in quel caso che si riconosce un gran portiere. Ha fatto una stagione pazzesca”.