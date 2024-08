MN - Padovan: "Il Milan ha bisogno di una seconda punta, perché Morata non può bastare e nemmeno Jovic"

Prima giornata di Serie A che ha visto molte big soffrire: Inter e Roma fermate da Genoa e Cagliari, Napoli travolto a Verona. E il Milan che fino all'89' era sotto di due gol contro il Torino, acciuffando un insperato pareggio per il rotto della cuffia. A commentare l'esordio dei rossoneri la nota firma Giancarlo Padovan. In esclusiva per MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni:

Davanti serve un'altra punta, visto Camarda in rampa di lancio e Jovic deludente come unico terminale?

"Il Milan ha bisogno di una seconda punta, perché Morata non può bastare e nemmeno Jovic. Sul serbo credo che abbiano fatto un calcolo sbagliato. Camarda se continua così può essere una garanzia per il futuro".