MN - Pagni: "Per il Milan la cessione a Investcorp sarebbe un upgrade di grande portata"

Il giornalista di Repubblica Luca Pagni, esperto di sport e finanza, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su se sarebbe un upgrade la cessione del Milan: “Di grande portata. Il Milan all’estero viene visto come un marchio importante per il Made in Italy. Parlo di Europa ma anche di Cina, Stati Uniti. E non dimentichiamo che gioca a Milano, la città più glamour a livello europeo che porta necessariamente alla possibilità di investire con capitali importanti”.