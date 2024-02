MN - Pagotto: "Milan e Atalanta se la giocheranno fino alla fine per la Champions"

All'indomani di Milan-Atalanta, c'è un po' di rammarico in casa Milan con i rossoneri che hanno dominato in lungo e in largo la squadra di Gasperini ma non sono riusciti a segnare più di un gol e hanno pareggiato la partita per 1-1, con un rigore generoso in favore della Dea. Della partita di San Siro e in generale del momento del Diavolo, la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con l'ex portiere rossonero Angelo Pagotto. Le sue parole ai nostri microfoni.

Come giudichi il pareggio tra Milan e Atalanta?

“A livello di prestazione, è stata una gran bella partita. Sono convinto che Milan e Atalanta se la giocheranno fino alla fine per la Champions. Ieri sera ho visto molto bene i rossoneri a livello di condizione”.