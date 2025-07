MN - Palma: "Brown un giocatore polivalente: come centrale, ricorda Smalling"

vedi letture

Conosciamo meglio Archie Brown, terzino sinistro che il Milan sta seguendo per il dopo-Theo. È l'uomo giusto? Ne abbiamo parlato con Marco Palma, osservatore calcistico e profondo conoscitore del calcio nel Benelux.

Parliamo di qualità tecniche e fisiche: che giocatore è Archie Brown?

"Giocatore fisico, 190 cm, ben strutturato. Negli anni è stato considerato dalle nazionali giovanili inglesi. Giocatore aggressivo, molto bravo nel recupero. Veloce nello scatto e nel lungo. Terzino sinistro, all'occorrenza centrale e, perché no, esterno in un 3-5-2. Sa fare assist, affonda verso l'area avversaria con facilità, ma non ha il gol nelle sue corde".

Cosa ti colpisce maggiormente di lui?

"Senza dubbio il fatto che, nonostante la sua mole, sia un giocatore rapido. E il fatto che sia un giocatore polivalente. Poi, la sua predilezione è giocare come terzino sinistro ma può adattarsi anche centrale. Fatte le debite proporzioni, prendiamola quindi alla lontana, come centrale ha qualcosa che ricorda Smalling, per le lunghe leve e per il fatto che non gli manchi la tecnica di base".