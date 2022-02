MN - Pancaro: "Questo Milan è frutto di programmazione e idee"

Sono state tante le polemiche le polemiche che hanno accompagnato il mese di gennaio e il mercato del Milan. Di questo ne abbiamo parlato in esclusiva con Giuseppe Pancaro, ex terzino sinistro dei rossoneri ai tempi di Carlo Ancelotti allenatore. Pancaro alla domanda perché la società non sia intervenuta sul mercato per allungare la rosa come hanno fatto Juventus e Inter, ha risposto così: “Penso che la società e Paolo Maldini stiano facendo un lavoro straordinario perché il Milan in questo momento non ha la disponibilità economica della Juventus – che si è potuta permettere di prendere Dusan Vlahovic e Denis Zakaria – e dell’Inter. Stanno facendo un ottimo lavoro in base a quelle che sono le possibilità economiche del club. Questo è un aspetto che va sottolineato. Il Milan sta competendo con l’Inter per vincere lo scudetto avendo molta meno disponibilità economica. Questo è sicuramente figlio di una programmazione fatta bene e di idee. Bisogna fare i complimenti alla società e a Maldini”.