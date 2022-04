MN - Pancaro su Leao: "Fuoriclasse, è uno dei più forti in Europa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Leao: “Rafael Leao è un fuoriclasse, uno dei giocatori più forti nel suo ruolo in Europa. Deve solo migliorare nella scelta da dare in occasione dell’ultimo passaggio. Il giorno in cui farà questo step sarà un giocatore devastante”.