MN - Pancaro su Milan-Fiorentina: "Gara difficile, ma la mentalità rossonera fa ben sperare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Milan-Fiorentina: “Il Milan sa di dover vincere tutte le partite da qua alla fine, in modo tale da non aver nessun rimpianto. La Fiorentina è una squadra che ha fatto un ottimo campionato, a prescindere dall’ultima partita persa, è una squadra fisica che ti fa giocar male. Sarà una partita difficile ma la mentalità che il Milan ha dimostrato di avere contro la Lazio fa ben sperare”.