MN - Partum: "Piatek ha cambiato otto allenatori in meno di due anni, così è difficile rendere al meglio"

Antoni Partum, giornalista polacco, è stato intervistato da MilanNews.it e ha provato a spiegare la stagione negativa di Piatek prima del trasferimento all'Hertha Berlino: "All'inizio della stagione, come ha detto nelle interviste, si sentiva male a livello fisico e inoltre il Milan giocava molto male in attacco, faticava tanto a creare occasioni. Successivamente, a mio parere, i problemi sono stati anche psicologici. Un caso simile a quello di Alvaro Morata. Non dimentichiamoci poi che in meno di due anni Piatek ha avuto otto allenatori (Ballardini, Juric, Prandelli, Gattuso, Giampaolo, Pioli, Klinsmann, Nouri). Probabilmente non c'è un giocatore al mondo che ha avuto così tanti tecnici in un periodo così breve. E' difficile rendere al meglio perché ogni allenatore richiede cose diverse. Credo comunque che Piatek tornerà in pista, anche se l'Hertha non sembra un club molto forte".