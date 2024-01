MN - Pasinato: "Sconfitta con l'Atalanta pesante, ora non c'è nemmeno più l'obiettivo Coppa Italia"

La stagione del Milan non riesce a rimettersi in carreggiata: i rossoneri, dopo essere andati in difficoltà perdendo punti in campionato e uscendo dalla fase a gironi della Champions League, ora devono abbandonare anche la Coppa Italia. In merito alla sconfitta del Milan contro l’Atalanta nei quarti, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Giancarlo Pasinato, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole:

Il tuo giudizio rispetto alla sconfitta del Milan contro l’Atalanta, che vanifica l’obiettivo Coppa Italia?

“Sconfitta pesante per l’obiettivo stagionale, perché - dopo scudetto e Champions - ora non c’è più nemmeno la Coppa Italia. Detto questo, affrontare l’Atalanta non è semplice per nessuno. Non è una squadra piccola contro cui è scontato vincere”.