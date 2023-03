MN - Passerini: "Il Milan ha passato il turno perché ha avuto grandissima solidità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlos Passerini, inviato del Corriere della Sera al seguito del Milan, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) da Londra a MilanNews.it sul Milan in Champions: "Il Milan ha fatto 7 anni senza Champions, purtroppo la storia gloriosa del Milan è distante nel tempo e non credo che una squadra sia avvantaggiata perché 20 anni fa era una grandissima squadra... Il Milan ha passato il turno perché ha avuto grandissima solidità, non prendendo gol in due partite contro una squadra con un potenziale offensiva enorme e capitalizzando il gol dell'andata, anche se bisogna imparare ad essere più efficaci sotto porta.