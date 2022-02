MN - Passerini: "La vittoria con la Samp non ha rubato l'occhio, ma non è stata sofferta"

Intervenuto nel Podcast di MilanNews.it, Carlos Passerini del Corriere della Sera ha commentato così la vittoria contro la Samp: "Vittoria che non ha rubato l'occhio, ma allo stesso tempo non è stata una vittoria sofferta. Non è stata una vittoria da grande squadra, nel senso che una partita così andava chiusa prima, ma non fa una grinza questa vittoria: il Milan non ha sofferto e ha fatto quello che doveva, cioè ottenere i tre punti e andare in testa alla classifica, che è l'unica cosa che contava oggi. Servono nove punti nelle prossime tre partite prima dello spareggio di Napoli".