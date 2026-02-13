MN - Passerini: "Secondo me sulla scia di Bologna ci sta ripartire dalla coppia Nkunku-Loftus"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video), il collega del Corriere della Sera Carlos Passerini ha così parlato di Milan in vista della sfida di Pisa e non solo:

"In una stagione dove hai continuato a rielaborare l'attacco perché non ha mai avuto insieme Leao e Pulisic al 100%, Nkunku si è svegliato a gennaio, Fullkrug è arrivato a gennaio, Gimenez non è mai arrivato. Nel momento in cui sul breve periodo, sapendo che in 10 giorni hai 3 partite importanti, secondo me è una buona idea ripartire dall'ottima prestazione di Bologna, dove giocano Loftus-Cheek e Nkunku. Hanno fatto bene, ero scettico, ma invece hanno fatto molto bene. Secondo me la combinazione partita in trasferta, dove il Milan gioca in modo diverso rispetto a quando gioca a San Siro, e in trasferta infatti non sbaglia perché è la quinta essenza dell'allegrismo. Secondo me sulla scia di Bologna ci sta ripartire da lì, sapendo che hai 20 minuti di Pulisic, Leao che ha un tempo pieno e Fullkrug che per questa partita qui è perfetto".