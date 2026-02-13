Nations League, l'Italia parte col Belgio il 25 settembre

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Comincerà venerdì 25 settembre contro il Belgio il cammino dell'Italia nella quinta edizione della Nations League. Dopo il sorteggio effettuato ieri a Bruxelles - che ha visto la nazionale inserita nel gruppo 1 della Lega A con Francia. Belgio e Turchia - questa mattina la Uefa ha reso noto il calendario del torneo. Gli azzurri faranno il loro esordio ospitando i Diavoli Rossi, per poi far visita lunedì 28 settembre alla Turchia e venerdì 2 ottobre alla Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali, che vedrà l'Italia scendere in campo quattro volte nell'arco di undici giorni, si chiuderà lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia.

A novembre gli Azzurri ospiteranno la Francia e voleranno poi in Belgio per l'ultimo incontro del girone. Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B e la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. Quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027, mentre la fase finale del torneo si terrà nel giugno 2027. (ANSA).