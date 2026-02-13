Verso Pisa-Milan, rossoneri a quota 23? Nel mirino la striscia record del 1992/93

E' il giorno del matchday! Il Milan si prepara a sfidare il Pisa nella 25ª giornata di Serie A, in programma il 13 febbraio alle 20.45. All'Arena Garibaldi i rossoneri guidati da mister Allegri affronteranno la squadra allenata da Hiljemark. Con il campionato che entra nel vivo, ogni punto diventa cruciale per mantenere il passo in classifica. Il Milan, attualmente secondo, cerca di consolidare la sua posizione in classifica.

NUMERI E DATI PRE PARTITA

In caso evitasse la sconfitta contro il Pisa, il Milan eguaglierebbe la sua terza serie di imbattibilità più lunga in una stagione di Serie A (23 match di fila), registrata tra settembre 1992 e marzo 1993 - nei due gradini più alti del podio ci sono una serie di 24 gare tra dicembre 1950 e maggio 1951 e la serie di 34, lunga tutto il torneo 1991/92.

LE PAROLE DI ALLEGRI NELLA CONFERENZA DI VIGILIA

"A Pisa si parla dell'89-90, era il primo anno di Serie A, debuttai contro il Milan. Una bellissima esperienza con un presidente meraviglioso. Ho amici pisani e amici livornesi. Sono contento di tornare. È importante andare contenti e tornare più contenti. Nkunku? È una questione di ambientamento, lui è un ragazzo sensibile. Gli ho fatto la battuta: se ridi di più le cose vanno meglio. Fortunatamente stanno andando bene, ma ha una tecnica straordinaria. Recuperare tutti è fondamentale per il finale di stagione. Sono molto contento per il gol di Loftus, Fofana è tornato con una bella prestazione. È importante l'affidabilità di tutti i giocatori in questo momento, sia chi parte titolare e sia chi subentra".