MN - Passerini sulla corsa scudetto: "Il Milan deve fare di tutto per giocarsela, anche perché un finale di stagione senza obiettivi è peggio"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video), il collega del Corriere della Sera Carlos Passerini ha così parlato di Milan in vista della sfida di Pisa e non solo:

"Un finale di stagione senza obiettivi è peggio che una stagione che va male paradossalmente. Non sto parlando da un punto di vista comunicativo, ma perché ti obbliga a tutti a tenere alta l'attenzione. Invece se tu fai una stagione senza obiettivi, o un finale senza obiettivi, anche per la stagione successiva secondo me si rompe qualcosa a volte, fai fatica anche ad avere la fotografia esatta dei tuoi giocatori, di chi deve restare, chi deve andare via. Invece una stagione sul filo, comunque vada a finre, secondo me completa l'annata. Quindi è vero, la stagione devi giocartela fino alla fine e devi fare di tutto per giocarti lo scudetto fino alla fine".