Fondo di fine carriera: ex calciatori e allenatori chiedono "trasparenza e informazione" sulla gestione

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Centocinquanta tra ex calciatori e allenatori chiedono "trasparenza e informazione" sulla gestione del Fondo di fine carriera, oltre alla possibilità di rendere accessibili i bilanci generati dai contributi versati nel corso della carriera. "Dal 1975, anno di istituzione del Fondo, parliamo di oltre 60.000 calciatori solo tra Serie A e Serie B interessati; se parliamo di una cifra bassa, diciamo 2.000 euro a calciatore, fanno 120 milioni di euro. Vorrei semplicemente sapere dove vanno a finire i miei soldi", le parole di Emiliano Viviano, ex portiere di Fiorentina e Bologna, durante l'evento che si è tenuto all'Hotel Sina Bernini Bristol a Roma. Ad oggi, infatti, esiste un contenzioso tra Viviano che ha richiesto formalmente l'esibizione dei bilanci del Fondo, approvati ai sensi dell'art.

19 dello Statuto, relativi agli anni in cui è stato in attività, e il Fondo di Fine Carriera con la controversia che è stata devoluta alla cognizione del Tribunale di Roma chiamato a prendere una decisione. "E' tempo che ogni atleta possa ottenere risposte chiare e concrete sui propri diritti, per costruire una consapevolezza che tuteli gli interessi individuali e collettivi della categoria", conclude Andrea Ferrato, amministratore di Offside FC. (ANSA).