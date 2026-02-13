Rabiot, rendimento da top: nessuno come lui nelle partite in trasferta

Ci siamo! Manca sempre meno a Pisa-Milan, sfida in programma questa sera alle 20.45 valevole per la 25^ giornata di campionato. All'Arena Garibaldi i rossoneri guidati da mister Allegri affronteranno la squadra allenata da Hiljemark. Con il campionato che entra nel vivo, ogni punto diventa cruciale per mantenere il passo in classifica. Il Milan, attualmente secondo, cerca di consolidare la sua posizione in classifica.

RABIOT RE DELLE TRASFERTE

Adrien Rabiot ha preso parte a otto gol in questa Serie A (quattro reti e quattro assist), sette dei quali in trasferta: nessun centrocampista è stato coinvolto in più centri fuori casa nel torneo in corso.

LE PAROLE DI ALLEGRI NELLA CONFERENZA DI VIGILIA

"A Pisa si parla dell'89-90, era il primo anno di Serie A, debuttai contro il Milan. Una bellissima esperienza con un presidente meraviglioso. Ho amici pisani e amici livornesi. Sono contento di tornare. È importante andare contenti e tornare più contenti. Nkunku? È una questione di ambientamento, lui è un ragazzo sensibile. Gli ho fatto la battuta: se ridi di più le cose vanno meglio. Fortunatamente stanno andando bene, ma ha una tecnica straordinaria. Recuperare tutti è fondamentale per il finale di stagione. Sono molto contento per il gol di Loftus, Fofana è tornato con una bella prestazione. È importante l'affidabilità di tutti i giocatori in questo momento, sia chi parte titolare e sia chi subentra".