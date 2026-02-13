Pisa-Milan, Allegri furioso con Loftus-Cheek: "Sta camminando!"

Avvio di partita non facile per il Milan in quel di Pisa. La squadra di Hiljemark si sta chiudendo benissimo in questo avvio di partita ed il ritmo del Milan non aiuta: la manovra dei rossoneri è lenta e prevedibile. Racconta il bordocampista di DAZN che uno dei bersagli di Allegri in questi primi minuti è Loftus-Cheek, con l'inglese reo di non muoversi in modo adeguato per offrire le giuste soluzioni ai compagni: "Sta camminando!", il virgolettato del mister parlando dell'ex Chelsea.

LE FORMAZIONI

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni, Stojilković; Moreo. A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola; Akisanmiro, Cuadrado, Højholt, Iling-Junior, Léris, Piccinini; Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.