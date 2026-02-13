PIS-MIL (1-1): rimpallo incredibile, pareggio di Loyola. Entrano Leao e Ricci

di Manuel Del Vecchio

Pareggio del Pisa al minuto 71 con Loyola. Lancio lungo dalla difesa del Pisa, Tomori e Gabbai non posizionati bene, chiusura di Pavlovic sul cross in mezzo e rimpallo che favorisce Loyola: il numero 35 si ritrova tutto solo al limite dell'area di porta e fulmina l'incolpevole Maignan.

Allegri prova la contromossa: fuori Loftus-Cheek e Fofana, dentro Leao e Ricci.