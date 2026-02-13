Pisa, Moreo: "Hiljemark ha trasmesso grande voglia a tutti quanti”

Stefano Moreo, attaccante del Pisa, ha parlato a DAZN prima della sfida col Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Giochi da prima punta?

“No, gioco sotto. Come al solito”.

Su Hiljemark:

“È arrivato con grande entusiasmo. È appena arrivato, tutti andiamo forte perché ci vogliamo far vedere. Ha trasmesso grande voglia a tutti quanti”.

La tifoseria è presente e calda nonostante la posizione in classifica:

“Sicuramente stare lì in fondo non è bello per la piazza, qua la Serie A mancava da tantissimo tempo. Ci stiamo mettendo tutto il nostro per fare meglio, speriamo che se affrontiamo questa partita nel modo giusto possiamo fare punti”.