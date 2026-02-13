PIS-MIL (0-1): la sblocca Loftus! Grande cross di Athekame

GOL DEL MILAN! Loftus-Cheek sblocca Pisa-Milan al minuto 39 con un gran colpo di testa! Primo inserimento in area dell'inglese ed arriva il gol dei rossoneri. Modric cambia gioco per Athekame a destra, lo svizzero mette in mezzo un cross veramente notevole ed il numero 8 stacca bene di testa: 0-1 e nulla da fare per il portiere del Pisa! Allegri approfitta dell'esultanza per fare "pace" con Fofana dopo il rimprovero dei minuti precedenti.