Bazzani: "Avere quelle due frecce lì, Pulisic e Leao, da mettere in partita in corso è un valore aggiunto"

Il Milan va a Pisa con Pulisic e Leao che partono dalla panchina, con Allegri che schiera dal primo minuto Loftus e Nkunku in attacco. Fabio Bazzani, nel pre partita di DAZN, ne parla così:

“Sicuramente poter avere quelle due frecce lì da mettere in partita in corso è un valore aggiunto. Ma aggiungo anche Fullkrug, che a Cagliari ha fatto benissimo con le sue caratteristiche uniche. Il Milan ha tante carte per cambiare la partita dalla panchina è questo non è poco”.