PIS-MIL (0-1): annullato un gol bellissimo a Rabiot per un mani di Fullkrug

Gol annullato a Rabiot nei primi minuti della ripresa di Pisa-Milan: peccato, perché era una rete bellissima. Lancio lungo per Fullkrug, il tedesco aggancia e nello stop tocca anche con il braccio largo, la palla arriva a Rabiot che con un sinistro al volo fulmina il portiere. Tutto fermo, l'arbitro annulla e dal VAR confermano: il braccio di Fullkrug era in posizione innaturale e quindi fallosa.