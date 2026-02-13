PIS-MIL (0-1): annullato un gol bellissimo a Rabiot per un mani di Fullkrug
Gol annullato a Rabiot nei primi minuti della ripresa di Pisa-Milan: peccato, perché era una rete bellissima. Lancio lungo per Fullkrug, il tedesco aggancia e nello stop tocca anche con il braccio largo, la palla arriva a Rabiot che con un sinistro al volo fulmina il portiere. Tutto fermo, l'arbitro annulla e dal VAR confermano: il braccio di Fullkrug era in posizione innaturale e quindi fallosa.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it
