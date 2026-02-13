PIS-MIL (0-1): primo cambio per Allegri. Fuori un impalpabile Nkunku per Fullkrug
Durante l'intervallo di Pisa-Milan, parziale di 0-1, mister Allegri ha effettuato il primo cambio del match: fuori un impalpabile Nkunku e dentro Niclas Fullkrug.
IL TABELLINO
PISA-MILAN 0-1
Marcatori: 39’ Loftus-Cheek
LE FORMAZIONI
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni, Stojilković; Moreo. A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola; Akisanmiro, Cuadrado, Højholt, Iling-Junior, Léris, Piccinini; Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku (dal 46’ Fullkrug). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci, Leão. All.: Allegri.
Arbitro: Fabbri di Ravenna.
Ammoniti: 16’ Touré.
Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.
