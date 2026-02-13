PIS-MIL (0-1): Fullkrug fallisce il rigore, palo fuori

PIS-MIL (0-1): Fullkrug fallisce il rigore, palo fuori
Oggi alle 22:01
di Manuel Del Vecchio

Brutto errore di Fullkrug dal dischetto al minuto 56. Penalty gudagnato da Pavlovic con una sortita delle sue in area di rigore, poi atterrato da un avversario. Il tedesco si presenta sul dischetto e poi si complica la vita con una rincorsa interrotta da una finta che confonde lui e non il portiere: destro strozzato, palo esterno e fuori. È da studiare l'incapacità del Milan nel chiudere partite di questo tipo.