PIS-MIL (0-1): Fullkrug fallisce il rigore, palo fuori
MilanNews.it
Brutto errore di Fullkrug dal dischetto al minuto 56. Penalty gudagnato da Pavlovic con una sortita delle sue in area di rigore, poi atterrato da un avversario. Il tedesco si presenta sul dischetto e poi si complica la vita con una rincorsa interrotta da una finta che confonde lui e non il portiere: destro strozzato, palo esterno e fuori. È da studiare l'incapacità del Milan nel chiudere partite di questo tipo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
