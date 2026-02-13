Pisa-Milan (0-1). Il commento al primo tempo: rossoneri lenti, ma in vantaggio grazie a Loftus-Cheek
Primo tempo brutto del Milan, con una squadra lenta, compassata e spesso tendente ad errori tecnici. Ma, come sempre, è il risultato quello che conta, perché, grazie al gol di Loftus-Cheek su colpo di testa successivo al cross di Athekame al 39', i rossoneri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio a Pisa per 0-1.
LE PAROLE DI BARTESAGHI
Davide Bartesaghi ha parlato a DAZN all’intervallo di Pisa-Milan 0-1
Quanto è importante che gli attaccanti entrino in area per voi che dovete mettere i cross dalla fascia?
"È una cosa importante, ce l’ha chiesto il mister. È una partita difficile, dobbiamo continuare a giocare così per trovare gli spazi giusti".
IL TABELLINO DEL PRIMO TEMPO DI PISA-MILAN
Questo il tabellino di Pisa-Milan a fine primo tempo, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A.
PISA-MILAN 0-1
Marcatori: 39’ Loftus-Cheek
LE FORMAZIONI
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni, Stojilković; Moreo. A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola; Akisanmiro, Cuadrado, Højholt, Iling-Junior, Léris, Piccinini; Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.
Arbitro: Fabbri di Ravenna.
Ammoniti: 16’ Touré.
Recupero: 1’ 1T.
