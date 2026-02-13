Bartesaghi all'intervallo: "Partita difficile, dobbiamo continuare a trovare gli spazi giusti"

Davide Bartesaghi ha parlato a DAZN all’intervallo di Pisa-Milan 0-1

Quanto è importante che gli attaccanti entrino in area per voi che dovete mettere i cross dalla fascia?

"È una cosa importante, ce l’ha chiesto il mister. È una partita difficile, dobbiamo continuare a giocare così per trovare gli spazi giusti".