Compagnoni: "Se due mesi fa qualcuno avesse detto coppia Nkunku-Loftus, gli avrebbero detto di posare il fiasco"

Oggi il Milan scende in campo a Pisa dopo dieci giorni dall'ultima gara in Serie A Enilive. Nello studio di Sky Sport 24, nel pre-gara, il telecronista e giornalista Maurizio Compagnoni ha commentato le scelte di formazione del mister rossonero Massimiliano Allegri che ha optato per la seconda volta consecutiva per la coppia offensiva formata da Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek.

Le dichiarazioni di Maurizio Compagnoni: "Se due mesi fa qualcuno avesse detto che la coppia titolare del Milan sarebbe stata Nkuku-Loftus, nella migliore delle ipotesi gli avrebbero detto di posare il fiasco. Allegri non è un fondamentalista: questa coppia sulla quale nessuno avrebbe puntato un centesimo. È vero che Pulisic non sta al meglio ma viene preferito da attaccanti sulla carta meno quotati".

Queste le formazioni ufficiali di Pisa-Milan, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A.

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni, Stojilković; Moreo. A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola; Akisanmiro, Cuadrado, Højholt, Iling-Junior, Léris, Piccinini; Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.