Nkunku e Loftus sono quelli che danno più garanzie? Allegri: "Lo vediamo a fine partita..."

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN prima di Pisa-Milan.

Pulisic, Leao e Fullkrug in panchina… Nkunku e Loftus danno più garanzie?

“Se stanno meglio e danno più garanzie lo vediamo dopo la partita (ride, ndr). Leao sta molto meglio, sono stato in dubbio fino alla fine se farlo giocare o meno. Pulisic ha fatto un allenamento ieri, avrà 15-20 minuti. Fullkrug sta bene, c’è Jashari… Abbiamo una buona panchina, fino ad oggi quelli che sono entrati dalla panchina hanno fatto sempre bene”.