Athekame a MTV: "Sostituire Saelemaekers non è facile, ma ci sono diversi giocatori che si fanno trovare pronti"

vedi letture

Zacahary Athekame, difensore rossonero, si è così espresso a MilanTV nel pre Pisa-Milan: "La squadra sta bene. La partita sarà difficile, ma siamo pronti. Sostituire Saelemaekers non è facile, ma ci sono diversi giocatori che si fanno trovare pronti quando c'è bisogno".