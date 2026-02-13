Bazzani: "Credo che il Milan debba guardare al proprio percorso, senza avere l’ansia di dover accorciare sull'Inter"

di Manuel Del Vecchio

Fabio Bazzani, nel pre partita di Pisa-Milan su DAZN, parla della classifica dei rossoneri e della lotta scudetto con l'Inter, ad oggi a +8. Le sue parole:

"Vincere oggi sarebbe un accorciare la classifica. Ma credo che il Milan debba guardare al proprio percorso, senza avere l’ansia di dover accorciare. Il Milan deve correre su sé stesso, l’anno scorso è arrivato ottavo, deve vincere per sé stesso per tornare in Champions. Poi è ovvio che se vince accorcia sull’Inter".