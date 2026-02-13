Marcolin: "Athekame in crescita, merito di Allegri che entra nella testa"

Complice l'infortunio di Saelemaekers, Zachary Athekame è titolare anche questa sera in Pisa-Milan. Lo svizzero all'andata ha trovato il primo e unico gol con la maglia rossonera per il 2-2 finale. Dario Marcolin, in diretta su DAZN nel pre partita, ne parla così:

“Il merito è di Allegri, è un allenatore che migliora il prodotto e ti entra nella testa. Athekame ha cavalcato l’onda. Saelemaekers è il titolare, ma quando sei al Milan l’occasione arriva. Lui stasera la deve sfruttare, anche perché Saelemaekers dovrebbe rientrare mercoledì con il Como”.